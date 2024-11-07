Путин: современные технологии и ИИ помогут РФ преодолеть дефицит кадров

Россия сможет преодолеть проблему дефицита кадров при помощи развития современных технологий и искусственного интеллекта, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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