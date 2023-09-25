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Известный литератор Андрей Геласимов приедет на ЛиТР

Известный литератор Андрей Геласимов приедет на ЛиТР

Известный писатель и педагог Андрей Геласимов вновь станет гостем Международной ярмарки-фестиваля "Литература Тихоокеанской России" (ЛиТР, 6+), в рамках программы "Читающая Россия" и Ярмарки-фестиваля книжной и городской культуры "Красная площадь.

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