Известный литератор Андрей Геласимов приедет на ЛиТР

Известный писатель и педагог Андрей Геласимов вновь станет гостем Международной ярмарки-фестиваля "Литература Тихоокеанской России" (ЛиТР, 6+), в рамках программы "Читающая Россия" и Ярмарки-фестиваля книжной и городской культуры "Красная площадь.
Известный писатель и педагог Андрей Геласимов вновь станет гостем Международной ярмарки-фестиваля "Литература Тихоокеанской России" (ЛиТР, 6+), в рамках программы "Читающая Россия" и Ярмарки-фестиваля книжной и городской культуры "Красная площадь.
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