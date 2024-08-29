Полковник рассказал о западной военной технике на территории России

Невозможно подсчитать количество западной техники, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют на территории России, в частности, в Курской области, но достоверно известно о применении ряда танков и других видов вооружений, которые ранее были запрещены к применению даже в приграничных зонах страны, рассказал «Ленте.