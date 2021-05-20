Евгений Сатановский о бунте вокруг России: "Война на носу"

ЗанозаПолитикаЕвгений Сатановский о бунте вокруг России: "Война на носу" Политолог Евгений Сатановский высказался о бунте вокруг России и попытках всё сильнее зажать нашу страну со всех сторон.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVValПохоже, другого выхода нет.Адольф ПешковЭтот парень всегда прав особенно относительно стран непуганных идиотов.Виктор ЖаровПро войну - Задайте себе вопрос, готовы ли западные олигархи/чиновники к очень высокому шансу потерять все, включая жизни свои и своих детей? Я думаю нет. Только самые упоротые продолжают считать Россию страной-бензоколонкой и рассчитывают отсидеться в бункерах за океаном. Но конченых дебилов, даже имеющих часть влияния, не допустят до красной кнопки. Как говорил мужик в мультике - "Ой, как жить хочется"!Комментировать
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