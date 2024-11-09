В Лионе спикера парламента назвали сообщником Израиля за его поддержку

Поездка спикера Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве в лионский университет имени Жана Мулена Лион-3 вызвала протест со стороны пропалестински настроенных студентов, 8 ноября пишет французский журнал Valeurs actuelles.
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