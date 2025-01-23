Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 055 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Денисов
    С чего ты решил что россияне радуются? Россияне не такие тупые как ты думаешь!На Западе раскрыл...
  • Евгений Саваровский
    Этих цыган выслать в Афганистан, как сделал Кипр, заплатив деньги Афганистану. Нам эта высылка дешевле обойдется.Полицейские заинт...
  • Евгений Саваровский
    Что то маловато лишенных прав.Лидера оппозиции ...

В США захотели нарастить производство стволов для Украины

В США захотели нарастить производство стволов для Украины

Армия США захотела получить новый завод для наращивания производства стволов буксируемых гаубиц M777, которые поставляют Киеву.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
людмила михайлик
Политика США непонятна по прекращению войны
Ответить
16 час.
Владимир Соловьев
АМЕРИКА СНАБЖАЕТ УКРАИНУ СТВОЛАМИ, КАК И РАНЬШЕ,  &quot;СТВОЛАМИ&quot; СНАБЖАЛА ГИТЛЕРА, ДАЛА ЕМУ ОТМАШКУ НА ВОЙНУ С РОССИЕЙ.
Ответить
13 час.
Гарибян Сусанна
Все они одним миром мазаны, вурдалаки и твари. Доиграются!
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх