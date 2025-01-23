Армия США захотела получить новый завод для наращивания производства стволов буксируемых гаубиц M777, которые поставляют Киеву.
В США захотели нарастить производство стволов для Украины
Комментарии
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людмила михайлик
Политика США непонятна по прекращению войны
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16 час.
Владимир Соловьев
АМЕРИКА СНАБЖАЕТ УКРАИНУ СТВОЛАМИ, КАК И РАНЬШЕ, "СТВОЛАМИ" СНАБЖАЛА ГИТЛЕРА, ДАЛА ЕМУ ОТМАШКУ НА ВОЙНУ С РОССИЕЙ.
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13 час.
Гарибян Сусанна
Все они одним миром мазаны, вурдалаки и твари. Доиграются!
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7 час.
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