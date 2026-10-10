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Pentagon updates U.S. death toll of Iran war to 21

The Pentagon on Friday updated the death toll of those killed during the Iran war to 21, as two noncombatant casualties were added to the list.

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