В Германии начался суд над женщиной, которая 30 лет воровала товары из магазинов47-летняя Грит В. из немецкого города Дессау за последние 30 лет украла из магазинов столько товаров, что заполнила ими всю квартиру и подвальное помещение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)