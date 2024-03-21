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Новый Нижегородский

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В Германии начался суд над женщиной, которая 30 лет воровала...

В Германии начался суд над женщиной, которая 30 лет воровала...

В Германии начался суд над женщиной, которая 30 лет воровала товары из магазинов47-летняя Грит В. из немецкого города Дессау за последние 30 лет украла из магазинов столько товаров, что заполнила ими всю квартиру и подвальное помещение.

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