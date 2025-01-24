Спутники показали, как замерз юго-восток США 

Побережье Мексиканского залива выглядит как замерзшая тундра после обильных снегопадов / © NASA Earth Observatory В нескольких городах 22 января зарегистрировали рекорды по общему количеству выпавшего снега, в том числе в Новом Орлеане (штат Луизиана), Мобиле (штат Алабама) и Пенсаколе (штат Флорида).
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