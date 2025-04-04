В Тверской области полицейские приняли участие в молодёжном форуме «Россия - мои горизонты»

На площадке мультимедийного парка «Россия - моя история» состоялся масштабный молодёжный форум «Россия - мои горизонты», на котором в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» органы государственной власти, предприятия и организации региона представили школьникам и будущим абитуриентам возможности для выбора будущей профессии.