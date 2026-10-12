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ДумаТВ

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Ивлев: на Украине сформировался высокий запрос на обновление власти

Ивлев: на Украине сформировался высокий запрос на обновление власти

Украинское общество устало от политики Владимира Зеленского и сформировало высокий запрос на обновление власти в стране.

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