Куда барнаульцам нести цветы в память о жертвах теракта в московском "Крокусе"?

Во время стрельбы в "Крокусе" могли находиться 6200 человек Барнаульцы несут цветы и игрушки в память погибших от рук террористов в "Крокус Сити Холле" к часовне Святой Татьяны у Алтайского технического университета.
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