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Посол в Гааге Тарабрин: Украина продолжит провокации с химоружием

Посол в Гааге Тарабрин: Украина продолжит провокации с химоружием

Постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин оценил возможность провокаций Украины с химоружием. «При поддержке западных кураторов они чувствуют свою безнаказанность…», — отметил Тарабрин, чьи слова передают «Известия».

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