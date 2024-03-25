Посол в Гааге Тарабрин: Украина продолжит провокации с химоружием

Постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин оценил возможность провокаций Украины с химоружием. «При поддержке западных кураторов они чувствуют свою безнаказанность…», — отметил Тарабрин, чьи слова передают «Известия».
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