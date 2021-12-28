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Москва заключила первые контракты на продажу АК-19 под патрон НАТО

Москва заключила первые контракты на продажу АК-19 под патрон НАТО

Россия в скором времени начнет поставки автомата Калашникова АК-19, разработанный под патрон НАТО. Экспортные контракты уже заключены, сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова.

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