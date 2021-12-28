Москва заключила первые контракты на продажу АК-19 под патрон НАТО

Россия в скором времени начнет поставки автомата Калашникова АК-19, разработанный под патрон НАТО. Экспортные контракты уже заключены, сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова.