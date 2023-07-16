ФОТО: МИНОБОРОНЫ БЕЛОРУССИИ АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Соседи белорусов – украинцы и поляки – в "полном восторге".
ДВА СЕКРЕТА "ВАГНЕРА": КОШМАР ЗАПАДА ГОТОВИТСЯ В БЕЛОРУССИИ
Комментарии
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лл
лина любимцева
Личные амбиции и селюковские замашки сплетников результат всего происходящего. ВО ПОСЕЛИЛОСЬ!!... Интересно, от кого это все исходит в МО? Эффективного генерала Суровикина куда-то засунули....
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12 час.
Марина
Вчера на "пятом канале" ТВ... ( там значок...цифра 5 в красном пятиугольнике) был фильм о пригожине... Это трэш.... был обыск. миллиардер, изъяли 8 млрд. Вскрыли воен. склады...2000 крупной военной техники, много снарядов.... Вообщем мы имели дело с беспредельщиком, наживающимся на войне.
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9 час.
Виктор Галкин
👍👍👍
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7 час.
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