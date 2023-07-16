ДВА СЕКРЕТА "ВАГНЕРА": КОШМАР ЗАПАДА ГОТОВИТСЯ В БЕЛОРУССИИ

Личные амбиции и селюковские замашки сплетников результат всего происходящего. ВО ПОСЕЛИЛОСЬ!!... Интересно, от кого это все исходит в МО? Эффективного генерала Суровикина куда-то засунули....

Марина

Вчера на "пятом канале" ТВ... ( там значок...цифра 5 в красном пятиугольнике) был фильм о пригожине... Это трэш.... был обыск. миллиардер, изъяли 8 млрд. Вскрыли воен. склады...2000 крупной военной техники, много снарядов.... Вообщем мы имели дело с беспредельщиком, наживающимся на войне.