Приняли участие в выставке конкурсе арт-творчества ´Миру-мир´.

Сотрудники государственного учреждения образования ´Детский сад №40 г. Бобруйска´ Москалева Анастасия Викторовна и Леонова Анна Григорьевна приняли участие городской выставке-конкурсе арт-творчества ´Миру-мир´.
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