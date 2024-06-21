В Великобритании официально одобрили вино как напиток для худеющих

Организация по контролю веса официально одобрила вино как безопасный напиток для тех, кто худеет.Вино Traces было одобрено организацией по контролю веса WeightWatchers (WW) на территории Великобритании и Северной Ирландии.
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