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Собянин рассказал о городских мерах поддержки ветеранов ВОВ

Собянин рассказал о городских мерах поддержки ветеранов ВОВ

Столица регулярно повышает размер социальных выплат и помогает ветеранам улучшить качество их жизни. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Сергей Собянин.

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