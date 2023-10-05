Сцена успеха: какой путь прошла Мариинка за 240 лет

Пять спектаклей в день, регулярные гастроли по всей стране, три сцены в Санкт-Петербурге, филиалы во Владивостоке и Владикавказе, а еще множество звезд и самый известный худрук-дирижер, стоящий у руля уже более трети века.
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