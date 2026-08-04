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В ООН прокомментировали атаку ВСУ на Геленджик

В ООН прокомментировали атаку ВСУ на Геленджик

Все стороны украинского конфликта должны оградить мирное население от опасности. Таким образом официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо прокомментировала атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Геленджик, передает РИА Новости.

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