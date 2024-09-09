В Белоруссии заявили о провокациях на границе со стороны ряда стран

Совет Безопасности (СБ) Белоруссии фиксирует постоянные провокации и различного рода инциденты. Прежде всего на государственной границе республики и Союзного государства со стороны Польши, Украины и стран Балтии, рассказал госсекретарь СБ страны Александр Вольфович, пишет журнал «Национальная оборона».
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