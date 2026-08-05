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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Булыкин о словах Баринова про «Локо»: «Руководство клуба разбирается в футболе, в подвале железнодорожников не будет. О распаде три года говорят, но этого не случилось»

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что ничего катастрофического в клубе не происходит.

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