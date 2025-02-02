Винокур появился на публике с тростью

Лев Лещенко по случаю 83-го дня рождения организовал показ своего фильма «О первой любви». Поздравить именитого артиста пришли многие звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе и давний друг певца Владимир Винокур с супругой Тамарой.