В Пентагоне заявили о боеготовности сил стратегического сдерживания США

Силы стратегического сдерживания США находятся в состоянии боеготовности с учетом передачи власти. Об этом 20 ноября заявил представитель Стратегического командования Пентагона, контр-адмирал Томас Бьюкенен на мероприятии в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.