В Австралии денежно простимулируют производство рапса

Новый исследовательский проект стоимостью $8,2 млн (620 млн руб.), объявленный 2 марта, даст пакеты управления австралийским производителям зерна, чтобы повысить надежность выращивания рапса, 3 марта сообщается на онлайн-платформе AgroPages.
Новый исследовательский проект стоимостью $8,2 млн (620 млн руб.), объявленный 2 марта, даст пакеты управления австралийским производителям зерна, чтобы повысить надежность выращивания рапса, 3 марта сообщается на онлайн-платформе AgroPages.
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