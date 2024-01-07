Госэкспертиза одобрила проект реставрации мемориала в Кумженской роще Ростова

Подрядчику предстоит много работы.Проектная документация по реставрации мемориального комплекса "Кумженская роща" прошёл процедуру рассмотрения и последующего одобрения главной государственной строительной экспертизой.
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