🔈 Крымчанам по видеосвязи звонят мошенники в полицейской форме и просят перевести деньги на «безопасный счёт» О новой схеме мошенничества предупредили в МВД республики.
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🔈 Крымчанам по видеосвязи звонят мошенники в полицейской форме и просят перевести деньги на «безопасный счёт» О новой схеме мошенничества предупредили в МВД республики.