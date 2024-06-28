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Потенциальные покупатели оценили возможность взять ипотеку после 1 июля

Об окончании льготной ипотеки не знает 55% потенциальных покупателей жилья Более половины участников опроса заявили, что не знают об окончании действия ипотеки с господдержкой 1 июля 2024 года Хотя программа льготной ипотеки на новостройки под 8% охватывала максимальное количество россиян, в ходе опроса выяснилось, что о ее окончании знают всего 30% респондентов.

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