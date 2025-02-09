Трамп заявил, что поговорил с Путиным

Темой разговора был военный конфликт на Украине.фото: whitehouse.govПрезидент США Дональд Трамп поговорил с российским коллегой Владимиром Путиным, об этом американский лидер заявил 8 февраля в интервью газете New York Post.
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