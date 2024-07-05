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Дмитровец

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Свежие комментарии

Мэр наградил трех врачей больницы на Лобненской

Сергей Собянин вручил государственные награды московским врачам и медсёстрам. Как мэр написал в своем телеграм-канале, в число награжденных медалью Луки Крымского вошел Александр Муха, врач-нейрохирург ГКБ им.

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