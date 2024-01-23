День московского спорта состоится в «Лужниках» 28 января

В «Лужниках» 28 января стартует зимний день московского спорта. Жители и гости столицы смогут поучаствовать в забеге, покататься на коньках и посмотреть мультфильмы, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
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