Комик Грушевский заявил, за поражение от «Ахмата» ЦСКА должен покаяться и извиниться

Преданный болельщик московского ЦСКА Михаил Грушевский сообщил о том, что армейцы обязаны принести извинение за проигрыш грозненскому «Ахмату» в матче Российской премьер-лиги, пишут журналисты «Спорт-Экспресса».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии