Страна и людиПолитика"ХВАТИТ КОРМИТЬ КИШЛАК!": ОЧЕРЕДНОЙ УЗБЕКСКИЙ ДЕСАНТ ГОТОВИТСЯ К ПЕРЕБРОСКЕ В РОССИЮ НЕСМОТРЯ НА КОВИД, НОВЫЙ "ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ" ИЗ ЧИСЛА ГРАЖДАН УЗБЕКИСТАНА БУДЕТ ЗАБРОШЕН В НАШУ СТРАНУ.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьШЮШавкатбек Юлдашев"Вытравить русский язык"? Автор видимо не в курсе, что и при Каримове, а сейчас тем более русские школы очень востребованы. Другое дело- нехватка русскоязычных учителей!Oddy RashМешок - ишак - в кишлак!валерий тесленкоИноСранец, ви есть ДУРАК!!!Комментировать
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