Страна и люди

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"ХВАТИТ КОРМИТЬ КИШЛАК!": ОЧЕРЕДНОЙ УЗБЕКСКИЙ ДЕСАНТ ГОТОВИТСЯ К ПЕРЕБРОСКЕ В РОССИЮ

"ХВАТИТ КОРМИТЬ КИШЛАК!": ОЧЕРЕДНОЙ УЗБЕКСКИЙ ДЕСАНТ ГОТОВИТСЯ К ПЕРЕБРОСКЕ В РОССИЮ

НЕСМОТРЯ НА КОВИД, НОВЫЙ "ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ" ИЗ ЧИСЛА ГРАЖДАН УЗБЕКИСТАНА БУДЕТ ЗАБРОШЕН В НАШУ СТРАНУ.

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Шавкатбек Юлдашев
"Вытравить русский язык"? Автор видимо не в курсе, что и при Каримове, а сейчас тем более русские школы очень востребованы. Другое дело- нехватка русскоязычных учителей!
Oddy Rash
Мешок - ишак - в кишлак!
валерий тесленко
ИноСранец, ви есть ДУРАК!!!

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