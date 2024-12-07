На Тверскую область обрушится снегопад

В воскресенье, 8 декабря, в Тверской области испорится погода. Об этом предупредили в МЧС региона. По сообщению Тверского гидрометцентра, ночью в отдельных районах ожидается сильный снег, а утром и днем местами налипание снега.
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