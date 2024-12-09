УАЗ: течи масла на внедорожниках связаны с качеством запчастей

Директор по качеству Ульяновского автомобильного завода Ильдар Ахметзянов в интервью блогеру "АВТО Энергетик" заявил, что неполадки на внедорожниках стали массово возникать, поскольку в 2022 году инженерам УАЗа пришлось в экстренном режиме искать новые комплектующие.
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