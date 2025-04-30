БПЛА «Бандероль»: реальный образец или украинская выдумка?

Украинская «инфографика» об изделии «Бандероль». Графика Telegram / «Военный осведомитель»В рамках текущей Спецоперации российские вооружённые силы активно применяют ударные беспилотные летательные аппараты с большой дальностью полёта.
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