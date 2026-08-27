ПСЖ Сафонова сыграет с «Галатасараем» Батракова в общем этапе Лиги чемпионов

Стали известны итоги жеребьёвки общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2026/27. В частности, действующий победитель Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» дома сыграет с «Галатасараем», В составе парижан выступает россиянин Матвей Сафонов.
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