Первый в России музей Героизма открылся на ВДНХ

В День Героев Отечества в павильоне № 59 «Зерно» на ВДНХ , открылся первый в России Музей героизма. На площади 1, 2 тысяч квадратных метров расположилась основная экспозиция, представляющая собой мультимедийное пространство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии