Названы самые популярные направления на ноябрьские праздники

Названы самые популярные маршруты для поездок в ноябрьские праздники. По данным сервиса бронирования, востребованным направлением внутреннего туризма стал Петербург - на город приходится каждый пятый заказ.
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