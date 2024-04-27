Экс-начальника управления архитектуры Читы обвинили во взяточничестве

Прокурор Забайкалья Александр Яновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу экс-начальника отдела разрешений на строительство и ввода в эксплуатацию объектов Управления градостроительства Комитета градостроительной политики администрации Читы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии