Русские войска закрепились на запорожской линии: новые успехи в ДНР

Русские войска укрепляют позиции в районе села Новоочеретоватое на запорожском фронте. По словам Владимира Рогова, были взяты под контроль несколько населенных пунктов, достигнуты окрестности сел Скудное и Днепроэнергия, расширен плацдарм.