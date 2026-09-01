БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В Бирмингеме, втором по величине городе Британии, идут очень забавные процессы)))

В Бирмингеме, втором по величине городе Британии, идут очень забавные процессы)))

 Там городской совет (на фото его состав), запретил вывешивать флаги Англии и Британии, но разрешил вывешивать флаги Бангладеш, Пакистана, Индии и других стран)))  Британский монарх на такие мелочи внимания не обращает, ведь главное чтоб не вывешивали флаги России и СССР, все остальное можно))) .

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Новый комментарий от пользователя
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Игорь Сипкин

не смешно... нас тоже такое ждет лет через 10. с той лишь разницей, что на фото будут наши соотечественники (как их называют чиновники из миграционных служб) из стран Средней Азии