В Бирмингеме, втором по величине городе Британии, идут очень забавные процессы)))

Там городской совет (на фото его состав), запретил вывешивать флаги Англии и Британии, но разрешил вывешивать флаги Бангладеш, Пакистана, Индии и других стран))) Британский монарх на такие мелочи внимания не обращает, ведь главное чтоб не вывешивали флаги России и СССР, все остальное можно))) .
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Свежие комментарии
- ПМ «Орехов пал, Степ...
не смешно... нас тоже такое ждет лет через 10. с той лишь разницей, что на фото будут наши соотечественники (как их называют чиновники из миграционных служб) из стран Средней Азии