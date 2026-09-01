В Бирмингеме, втором по величине городе Британии, идут очень забавные процессы)))

Там городской совет (на фото его состав), запретил вывешивать флаги Англии и Британии, но разрешил вывешивать флаги Бангладеш, Пакистана, Индии и других стран))) Британский монарх на такие мелочи внимания не обращает, ведь главное чтоб не вывешивали флаги России и СССР, все остальное можно))) .