US Envoy Courts Central Asia on Sidelines of SCO Summit

Two high-level US Trump administration emissaries crashed the Shanghai Cooperation Organization summit in the Kyrgyz capital Bishkek, holding talks with top Central Asian leaders and disrupting any appearance of unity among the gathering’s attendees.
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