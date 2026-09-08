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Шнякин о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Это нормальный чант. В слове позор нет ничего позорного и страшного. Трибуны – это территория ненависти и свободы»

Комментатор Дмитрий Шнякин нормально относится к кричалке « Зенит » – позор российского футбола». – На любом матче заряжают: «Зенит» – позор российского футбола».

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