В России предложили новый способ борьбы с мошенниками

Дополнительных законов, регулирующих выдачу кредитов россиянам для защиты от мошенников, на данный момент не требуется — достаточными могут быть дополнительные подзаконные акты, заявил в разговоре с «Лентой.
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