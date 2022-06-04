В Приморье совершенствуют программу поддержки молодых специалистов

В Приморье совершенствуют программу поддержки молодых специалистов

Во всех государственных медучреждениях Приморья стартовала программа поддержки молодых врачей. Наставники оказывают помощь будущим специалистам, в том числе дистанционно.

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