"Он там умирает. Уже выпали зубы": Актер Ефремов может не дотянуть до конца срока

А из чего вы придумали. что он всё понял и осознал? Беркович "напела"? Михаил - замечательный и талантливый актёр, а "медные трубы" пройти не сумел, "зазвездился", решил плевать на законы и правила. Накосячил - отвечает. Пусть подаёт прошение на УДО, если сам захочет.

ИК

Иосиф Калинин

О том, что он, якобы, умирает известно только со слов г-жи Беркович. Так это или нет судить не могу. Что касается сочувствия, то оно, конечно могло бы быть. В конце концов, такое может случиться с каждым. Но для того, чтобы вызвать сочувствие, Ефремов должен был изначально повести себя, как мужик: признать вину, а не выкручиваться и не устраивать позорное шоу в суде.