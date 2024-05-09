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СССР-Россия

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"Он там умирает. Уже выпали зубы": Актер Ефремов может не дотянуть до конца срока

"Он там умирает. Уже выпали зубы": Актер Ефремов может не дотянуть до конца срока

В сети появилась информация, что у осужденного в 2020 году за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, очень мало шансов выйти из мест заключения живым.

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Комментарии
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Игорь Ткач
А из чего вы придумали. что он всё понял и осознал? Беркович &quot;напела&quot;? Михаил - замечательный и талантливый актёр, а &quot;медные трубы&quot; пройти не сумел, &quot;зазвездился&quot;, решил плевать на законы и правила. Накосячил - отвечает. Пусть подаёт прошение на УДО, если сам захочет.
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10 час.
Liudmila Kosteley
На поселение. Собрать комиссию докторов и по здоровью, на поселение.
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3 час.
ИК
Иосиф Калинин
О том, что он, якобы, умирает известно только со слов г-жи Беркович. Так это или нет судить не могу.  Что касается сочувствия, то оно, конечно могло бы быть. В конце концов, такое может  случиться с каждым. Но для того, чтобы вызвать сочувствие, Ефремов должен был изначально повести себя, как мужик: признать вину, а не выкручиваться и не устраивать позорное шоу в суде.
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2 час.

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