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КХЛ. «Ак Барс» в гостях у «Сибири», «Салават» сыграет с «Барысом», «Трактор» против «Амура»

«Ак Барс» сыграет в гостях с «Сибирью» в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Салават Юлаев» встретится на выезде с «Барысом», «Трактор» примет «Амур».

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