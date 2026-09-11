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Nature: древнее болото сохранило аномально высокие концентрации металлов

Nature: древнее болото сохранило аномально высокие концентрации металлов

Китайские ученые из Школы интеллектуального строительства и гражданского строительства, а также их коллеги обнаружили в угле, сформировавшемся из растительности древнего юрского болота, необычно высокие концентрации урана, рения и тантала.

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