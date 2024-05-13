Скандал с заявлением «красавицы», что Севастополь дыра, не утихает

Участница российского телепроекта публично уведомила, что возвращаться в родной город не собирается. Уроженка Севастополя 21-летняя Арина Киселева, участница телешоу «Большие девочки» на телеканале «Пятница», отвечая на вопрос о своем будущем, не связала его с родиной, заявив, что не собирается возвращаться «обратно в дыру».